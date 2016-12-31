В Москве расстреляли скандального чемпиона мира

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Чемпион мира по боевому самбо доставлен в одну из столичных больниц. На месте происшествия работает полиция.

В Москве на улице Восточной расстреляли скандального бойца Расула Мирзаева. По предварительной информации, злоумышленники подстерегли спортсмена около жилого дома, где напали на него с пневматическим пистолетом. Преступники произвели несколько выстрелов в лицо и избили Мирзаева битой.

Расул Рабаданович Мирзаев Расул Рабаданович Мирзаев спортсмен

Реклама

Скандальную известность Мирзаев приобрел 13 августа 2011 года, когда около ночного клуба «Гараж» ударил 19-летнего студента Ивана Агафонова.

Последний при падении ударился об асфальт, потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже молодой человек впал в кому и через несколько дней скончался.

Видео

На Мирзаева завели уголовное дело. В ноябре 2012 года Мирзаев был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, так как он отбыл наказание в следственном изоляторе.

В связи с расследованием Мирзаев был дисквалифицирован Федерацией самбо России и отстранен от чемпионата мира по боевому самбо, который состоялся в Вильнюсе. В настоящее время Расул Мирзаев продолжает выступать в смешанных единоборствах. За время карьеры получил титул чемпиона России по MMA в весе до 60 килограммов. Он является обладателем Кубка мира по панкратиону, чемпион мира по боевому самбо и чемпион мира в весовой категории до 65 килограммов по версии Fight Nights в рамках турнира «Битва под Москвой – 4».

Видео

Еще по этой теме
Мирзаев хочет встретиться с родными погибшего юноши

Мирзаев хочет встретиться с родными погибшего юноши

Мирзаев за решеткой решил жениться

Мирзаев за решеткой решил жениться


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34600 EUR
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR

reklama.vesti.lv

Певец Владимир Кузьмин изменился до неузнаваемости Showbiz

Певец Владимир Кузьмин изменился до неузнаваемости

10 признаков настоящей влюбленности Wo&Men

10 признаков настоящей влюбленности

22-летняя модель умерла после липосакции Wo&Men

22-летняя модель умерла после липосакции

Юрий Лоза обнаружил странности в катастрофе Ту-154 Showbiz

Юрий Лоза обнаружил странности в катастрофе Ту-154

Найдена биологическая причина малоподвижного образа жизни Hi-Tech

Найдена биологическая причина малоподвижного образа жизни

Москва

Происшествия и ЧП

TVNET спрашивает

Как ты встретишь Новый год? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 