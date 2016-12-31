Автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки

Фото: REUTERS/Scanpix

ЧП произошло у станции метро на окраине столицы. Как сообщил очевидец происшествия телекомпании Yle, машина поехала по тротуару около 300 метров перед тем, как врезаться в людей и задеть другие автомобили. На место прибыло несколько машин скорой помощи.