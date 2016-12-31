Автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки

 

Фото: REUTERS/Scanpix

ЧП произошло у станции метро на окраине столицы. Как сообщил очевидец происшествия телекомпании Yle, машина поехала по тротуару около 300 метров перед тем, как врезаться в людей и задеть другие автомобили. На место прибыло несколько машин скорой помощи.

«Интерфакс» передает информацию местных СМИ о семи пострадавших. По меньшей мере, три человека находятся в критическом состоянии. Погибших нет.

Водитель был задержан. «По информации на данный момент, ничто не указывает на то, что это было сделано намеренно», - говорится в сообщении столичной полиции.

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Место ЧП было огорожено.


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