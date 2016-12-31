Мат Пескова удивил пользователей соцсетей: «Козлы, н*****»

Дмитрий Песков
 

Дмитрий Песков. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Появления Дмитрия Пескова в программе «Международная пилорама» на НТВ стало одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Пресс-секретарь президента, который использует мат и переводит знаменитую фразу Сергея Лаврова «дебилы, б****» как «козлы, н****» очень удивил блогеров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков появился в качестве гостя в программе Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама» на НТВ 30 декабря. На вопрос ведущего, как бы он перевел знаменитую фразу Сергея Лаврова «дебилы, б****» Песков ответил: «Козлы, н*****».

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На вопрос Кеосаяна о том, как в Кремле отмечали победу Дональда Трампа на выборах президента США, Дмитрий Песков отшутился, что «рвали баяны» и назвал «дебилизмом» отношения Запада к России.

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Также Песков рассказал, что к тому времени, когда Владимир Путин покинет пост президента, он сам «уже умрет».

Также Песков рассказал сотруднице программы, что нужно сделать, чтобы завоевать сердце единственного холостого человека в Кремле — Владимира Путина.

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Неожиданное выступление пресс-секретаря президента, который обычно очень сдержан, удивило блогеров и стало одной из самых обсуждаемых тем накануне Нового года.

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