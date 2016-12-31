Мат Пескова удивил пользователей соцсетей: «Козлы, н*****»

Появления Дмитрия Пескова в программе «Международная пилорама» на НТВ стало одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Пресс-секретарь президента, который использует мат и переводит знаменитую фразу Сергея Лаврова «дебилы, б****» как «козлы, н****» очень удивил блогеров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков появился в качестве гостя в программе Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама» на НТВ 30 декабря. На вопрос ведущего, как бы он перевел знаменитую фразу Сергея Лаврова «дебилы, б****» Песков ответил: «Козлы, н*****».

Видео

Реклама

На вопрос Кеосаяна о том, как в Кремле отмечали победу Дональда Трампа на выборах президента США, Дмитрий Песков отшутился, что «рвали баяны» и назвал «дебилизмом» отношения Запада к России.

Twitter

Был в Кремле банкет в честь победы Трампа?

Песков: Да! Гуляли три дня, рвали баяны! pic.twitter.com/MuilXpJt8W— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 December 2016

Также Песков рассказал, что к тому времени, когда Владимир Путин покинет пост президента, он сам «уже умрет».

Также Песков рассказал сотруднице программы, что нужно сделать, чтобы завоевать сердце единственного холостого человека в Кремле — Владимира Путина.

Twitter

Девчонки ловите!

Как выйти замуж за Путина - Песков раскрывает секрет! pic.twitter.com/mdLaEvwcB4— korsikanets (@Korsikanets1) 31 December 2016

Неожиданное выступление пресс-секретаря президента, который обычно очень сдержан, удивило блогеров и стало одной из самых обсуждаемых тем накануне Нового года.

Twitter

Песков переплюнул Лаврова, выругавшись матом в прямом эфире https://t.co/DOXmb1IBwV pic.twitter.com/ubcs2ut39k— Andrey (@And_Kiev_And) 31 December 2016

Twitter