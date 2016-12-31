В Вашингтон прилетел спецборт для высылаемых дипломатов

В Вашингтоне приземлился специальный борт, на борту которого должны вернуться в Россию дипломаты, высланные из США, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил официальный представитель посольства России в Вашингтоне Николай Лахонин.

Он также отметил, что лайнер Ил-96 прибыл в аэропорт имени Даллеса.

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Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп посмеялся над CNN и NBC News за освещение новой волны обострения между Россией и США.

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