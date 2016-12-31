Захарова: будем дорожить друг другом — будет мир

Мария Захарова
 

Мария Захарова. Фото: Artyom Korotayev/TASS/Scanpix

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке новогоднее поздравление.

Еще по этой теме

«С наступающим Новым годом! Желаю нам всем мира и любви. Будем сильнее любить и дорожить друг другом — будет мир. Я в этом уверена», — написала она.

Ранее президент России Владимир Путин в своем поздравлении рассказал, как каждому «стать немного волшебником» в новогоднюю ночь.

Реклама

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 330000 EUR
Дом
Дом, Mārupe, 343000 EUR

reklama.vesti.lv

Божена Рынска объяснила свою ненависть к НТВ Showbiz

Божена Рынска объяснила свою ненависть к НТВ

Названо самое страшное место в мире Hi-Tech

Названо самое страшное место в мире

От США до Китая: главные космические события 2016 года, которые Hi-Tech

От США до Китая: главные космические события 2016 года, которые

Найдена биологическая причина малоподвижного образа жизни Hi-Tech

Найдена биологическая причина малоподвижного образа жизни

Юрий Лоза обнаружил странности в катастрофе Ту-154 Showbiz

Юрий Лоза обнаружил странности в катастрофе Ту-154

TVNET спрашивает

Как ты встретишь Новый год? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Baloži
89 500 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SAP SD/MM CONSULTANT
SAP SD/MM CONSULTANT
SOFTWARE ENGINEER
SOFTWARE ENGINEER
PROGRAMĒŠANAS_INŽENIERIS/-E();
PROGRAMĒŠANAS_INŽENIERIS/-E();
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 