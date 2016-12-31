Захарова: будем дорожить друг другом — будет мир

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке новогоднее поздравление.

«С наступающим Новым годом! Желаю нам всем мира и любви. Будем сильнее любить и дорожить друг другом — будет мир. Я в этом уверена», — написала она.

Ранее президент России Владимир Путин в своем поздравлении рассказал, как каждому «стать немного волшебником» в новогоднюю ночь.