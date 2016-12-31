Захарова: будем дорожить друг другом — будет мир

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке новогоднее поздравление.
- Захарова анонсировала контрмеры в ответ на санкции США вчера
- Захарова обвинила Facebook в диверсии из-за снимка с убитым послом 20 декабря 2016 г.
- Представитель МИД РФ Захарова попала в проект BBC «100 женщин мира - 2016» 21 ноября 2016 г.
- Захарова объявила The Guardian «вруном дня» за материал о Патрушеве 11 ноября 2016 г.
- Захарова назвала подарком террористам отказ США от сотрудничества с Россией 30 сентября 2016 г.
«С наступающим Новым годом! Желаю нам всем мира и любви. Будем сильнее любить и дорожить друг другом — будет мир. Я в этом уверена», — написала она.
Ранее президент России Владимир Путин в своем поздравлении рассказал, как каждому «стать немного волшебником» в новогоднюю ночь.