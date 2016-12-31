Порошенко и Маккейн прибыли в Донбасс поздравить пехоту

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на командный пункт в Широкино в Донецкой области вместе с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобушар.

«Прибыл на командный пункт в районе Широкино с Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобушар, чтоб поздравить наших воинов с Новым годом», — написал глава государства в своем твиттере.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, в свою очередь, сообщил, что на передовой Порошенко наградил сенатора Маккейна украинским оружием. Как уточняется на сайте Порошенко, президент вручил сенаторам наградное оружие.

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Ранее сообщалось, что Порошенко наградил Маккейна орденом Свободы.

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