Порошенко и Маккейн прибыли в Донбасс поздравить пехоту

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на командный пункт в Широкино в Донецкой области вместе с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобушар.

Еще по этой теме

«Прибыл на командный пункт в районе Широкино с Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобушар, чтоб поздравить наших воинов с Новым годом», — написал глава государства в своем твиттере.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, в свою очередь, сообщил, что на передовой Порошенко наградил сенатора Маккейна украинским оружием. Как уточняется на сайте Порошенко, президент вручил сенаторам наградное оружие.

Реклама

Ранее сообщалось, что Порошенко наградил Маккейна орденом Свободы.

Еще по этой теме
Маккейн: США выборочно применяет санкции против РФ

Маккейн: США выборочно применяет санкции против РФ

Маккейн призвал Трампа занять жесткую позицию по отношению к России

Маккейн призвал Трампа занять жесткую позицию по отношению к России

Маккейн: США утратили мировое лидерство

Маккейн: США утратили мировое лидерство


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Дом
Дом, Mārupe, 343000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 250800 EUR

reklama.vesti.lv

Известная российская певица больна раком Showbiz

Известная российская певица больна раком

От США до Китая: главные космические события 2016 года, которые Hi-Tech

От США до Китая: главные космические события 2016 года, которые

Как уберечь своего домашнего питомца в праздники Wo&Men

Как уберечь своего домашнего питомца в праздники

ТОП-15 самых странных новогодних традиций народов мира Wo&Men

ТОП-15 самых странных новогодних традиций народов мира

Медики: Морепродукты предотвращают потерю слуха у женщин Hi-Tech

Медики: Морепродукты предотвращают потерю слуха у женщин

Украина

TVNET спрашивает

Как ты встретишь Новый год? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Baloži
89 500 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SAP SD/MM CONSULTANT
SAP SD/MM CONSULTANT
SOFTWARE ENGINEER
SOFTWARE ENGINEER
PROGRAMĒŠANAS_INŽENIERIS/-E();
PROGRAMĒŠANAS_INŽENIERIS/-E();
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 