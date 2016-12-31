Меркель назвала самое трудное испытание 2016 года

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении к нации назвала исламистский терроризм самым трудным испытанием 2016 года, приводит слова политика Deutsche Welle.
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«События уходящего года протестировали нас во всех отношениях. Исламистский терроризм, без сомнения, был самым трудным испытанием. Страна содрогалась от атак в течение всего года: Вюрцбург, Ансбах и совсем недавно Берлин», — пояснила Меркель.
Он также заявила, что
Германия почувствовала «горькую расплату и презрительное отношение» от тех, кто приехал в страну,
потому что якобы «искал убежище, а затем получил помощь и поддержку», но в итоге совершал атаки на территории ФРГ.
«Мы должны быть решительны в своей борьбе против террористов. Мы сильнее, когда мы едины. Мы должны противостоять терроризму, с тем чтобы гарантировать безопасность в условиях свободы для своих граждан», — добавила канцлер.
Кроме того, она сообщила о готовности немецких властей в следующем году «ввести в действие дополнительные правовые и политические меры».
Ранее сообщалось о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин обменялись телеграммами с новогодними поздравлениями.Еще по этой теме