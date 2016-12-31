Меркель назвала самое трудное испытание 2016 года

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении к нации назвала исламистский терроризм самым трудным испытанием 2016 года, приводит слова политика Deutsche Welle.

«События уходящего года протестировали нас во всех отношениях. Исламистский терроризм, без сомнения, был самым трудным испытанием. Страна содрогалась от атак в течение всего года: Вюрцбург, Ансбах и совсем недавно Берлин», — пояснила Меркель.

Он также заявила, что

Германия почувствовала «горькую расплату и презрительное отношение» от тех, кто приехал в страну,

потому что якобы «искал убежище, а затем получил помощь и поддержку», но в итоге совершал атаки на территории ФРГ.

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«Мы должны быть решительны в своей борьбе против террористов. Мы сильнее, когда мы едины. Мы должны противостоять терроризму, с тем чтобы гарантировать безопасность в условиях свободы для своих граждан», — добавила канцлер.

Кроме того, она сообщила о готовности немецких властей в следующем году «ввести в действие дополнительные правовые и политические меры».

Ранее сообщалось о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин обменялись телеграммами с новогодними поздравлениями.

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