Меркель назвала самое трудное испытание 2016 года

Ангела Меркель
 

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Scanpix

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении к нации назвала исламистский терроризм самым трудным испытанием 2016 года, приводит слова политика Deutsche Welle.

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«События уходящего года протестировали нас во всех отношениях. Исламистский терроризм, без сомнения, был самым трудным испытанием. Страна содрогалась от атак в течение всего года: Вюрцбург, Ансбах и совсем недавно Берлин», — пояснила Меркель.

Он также заявила, что

Германия почувствовала «горькую расплату и презрительное отношение» от тех, кто приехал в страну,

потому что якобы «искал убежище, а затем получил помощь и поддержку», но в итоге совершал атаки на территории ФРГ.

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«Мы должны быть решительны в своей борьбе против террористов. Мы сильнее, когда мы едины. Мы должны противостоять терроризму, с тем чтобы гарантировать безопасность в условиях свободы для своих граждан», — добавила канцлер.

Кроме того, она сообщила о готовности немецких властей в следующем году «ввести в действие дополнительные правовые и политические меры».

Ранее сообщалось о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин обменялись телеграммами с новогодними поздравлениями.

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