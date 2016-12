Британский пилот «нарисовал» в небе гигантское поздравление с Новым годом

По словам летчика, 346-километровый полет занял у него два часа и 23 минуты. Дэвис выполнял его на двухместном самолете Evektor EV-97.

Мужчина признался, что «нарисовать» поздравление ему удалось с первой попытки. «Если бы я сделал ошибку уже в самом конце, пришлось бы начать все сначала», — отметил он.

Twitter

This pilot in UK is wishing everyone a Happy New Year! 🎆🎆🎆https://t.co/ZHmd7sUyfw pic.twitter.com/0ijemEKMAZ— Flightradar24 (@flightradar24) 29 декабря 2016 г.