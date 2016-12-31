Британский пилот «нарисовал» в небе гигантское поздравление с Новым годом

Пилот Бэн Дэвис (Ben Davis) из британского города Букингем (графство Бакингемшир) «начертил» в небе над королевством гигантское поздравление с Новым годом. Траектория маршрута сложилась во фразу «Happy NY». Об этом сообщает Daily Mail.

По словам летчика, 346-километровый полет занял у него два часа и 23 минуты. Дэвис выполнял его на двухместном самолете Evektor EV-97.

Мужчина признался, что «нарисовать» поздравление ему удалось с первой попытки. «Если бы я сделал ошибку уже в самом конце, пришлось бы начать все сначала», — отметил он.

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This pilot in UK is wishing everyone a Happy New Year! 🎆🎆🎆https://t.co/ZHmd7sUyfw pic.twitter.com/0ijemEKMAZ— Flightradar24 (@flightradar24) 29 декабря 2016 г.

В начале декабря в Германии пилот частного самолета выбрал траекторией полета слово Hello. Выполнить надпись длиной около 20 километров удалось за 37 минут. Кто находился за штурвалом спортивного самолета Robin DR400/180 Regent, неизвестно. По информации Flightradar 24, во время одного из прошлых полетов этот же пилот изобразил в небе контуры аэроплана и подписался буквами «els» на обратном пути. Позднее он нарисовал над северо-западной Германией гигантское сердце.