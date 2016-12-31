Совбез ООН поддержал договоренности о прекращении огня в Сирии

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Соавторами документа выступили Россия и Турция.

Члены Совбеза одобрили достигнутые при посредничестве Москвы и Анкары договоренности, а также указали на «важность их полного и немедленного выполнения».

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Ранее в декабре была достигнута договоренность о перемирии в Сирии. Армия и семь вооруженных группировок согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории страны с полуночи 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.

Группировки, которые отказались прекратить боевые действия, будут переведены в разряд террористических.