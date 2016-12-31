В Турции задержаны 8 боевиков ИГ, готовивших теракт в Новый год

Полиция Анкары в субботу задержала восемь боевиков террористической группировки «Исламское государство» по подозрению в подготовке теракта, сообщает агентство Anadolu.

По данным агентства, правоохранители подозревают, что боевики намеревались совершить нападение в канун Нового года.

В ходе успешно проведенной операции полиции удалось получить документы организации. Агентство не уточняет, где конкретно были задержаны подозреваемые и какого рода атаку они собирались совершить.

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Днем ранее турецкая полиция задержала в провинции Адана на юге страны 40 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке «Исламское государство». При обысках в их домах были найдены взрывчатка и самодельные взрывные устройства.

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