Трамп поздравил с Новым годом своих «многочисленных врагов»

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал поздравление с Новым годом, в очередной раз упомянув о своей победе над Хиллари Клинтон, которая, как он утверждает, выбила соперницу из колеи.

«С Новым годом всех, включая моих многочисленных врагов и тех, кто боролся со мной и проиграл так, что теперь просто не знает, что делать. Любви!» - написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Как передает ТАСС, Трамп планирует встречать Новый год в своем частном клубе «Мар-а-Лаго» (штат Флорида) и пригласить на эту вечеринку около 800 гостей. На празднике будут присутствовать, в частности, супруга Трампа Мелания и их 10-летний сын Бэррон.

Вскоре после вечеринки Трамп вернется в Нью-Йорк в свою резиденцию в Trump Tower.

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Республиканец Дональд Трамп выиграл президентские выборы 8 ноября. Вопреки данным большинства соцопросов, он опередил главную соперницу от Демократической партии - Хиллари Клинтон, напоминает РИА «Новости». Та заявляла о вмешательстве в выборы «российских хакеров», которые якобы помогали Трампу.

В четверг администрация Обамы в ответ на приписываемые России хакерские атаки ввела санкции против ряда российских учреждений и физлиц. Также российским дипломатам был закрыт доступ к двум жилым комплексам, а 35 человек были объявлены персонами нон-грата.

В МИД России эти действия расценили как попытку «отомстить» Дональду Трампу. «Такое ощущение, что теперь команда демократов просто пытается отомстить Трампу за победу, принимая просто абсурдные решения за месяц до его вступления в должность», - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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