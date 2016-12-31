Трамп поздравил с Новым годом своих «многочисленных врагов»

 

Фото: AP/Scanpix

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал поздравление с Новым годом, в очередной раз упомянув о своей победе над Хиллари Клинтон, которая, как он утверждает, выбила соперницу из колеи.

Еще по этой теме

«С Новым годом всех, включая моих многочисленных врагов и тех, кто боролся со мной и проиграл так, что теперь просто не знает, что делать. Любви!» - написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Как передает ТАСС, Трамп планирует встречать Новый год в своем частном клубе «Мар-а-Лаго» (штат Флорида) и пригласить на эту вечеринку около 800 гостей. На празднике будут присутствовать, в частности, супруга Трампа Мелания и их 10-летний сын Бэррон.

Вскоре после вечеринки Трамп вернется в Нью-Йорк в свою резиденцию в Trump Tower.

Реклама

Республиканец Дональд Трамп выиграл президентские выборы 8 ноября. Вопреки данным большинства соцопросов, он опередил главную соперницу от Демократической партии - Хиллари Клинтон, напоминает РИА «Новости». Та заявляла о вмешательстве в выборы «российских хакеров», которые якобы помогали Трампу.

В четверг администрация Обамы в ответ на приписываемые России хакерские атаки ввела санкции против ряда российских учреждений и физлиц. Также российским дипломатам был закрыт доступ к двум жилым комплексам, а 35 человек были объявлены персонами нон-грата.

В МИД России эти действия расценили как попытку «отомстить» Дональду Трампу. «Такое ощущение, что теперь команда демократов просто пытается отомстить Трампу за победу, принимая просто абсурдные решения за месяц до его вступления в должность», - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Еще по этой теме
СМИ: Трамп сам себе напишет инаугурационную речь

СМИ: Трамп сам себе напишет инаугурационную речь

Трамп назвал два правила своей администрации

Трамп назвал два правила своей администрации

Трамп прокомментировал санкции США против России двумя фразами

Трамп прокомментировал санкции США против России двумя фразами


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 77000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR

reklama.vesti.lv

Как уберечь своего домашнего питомца в праздники Wo&Men

Как уберечь своего домашнего питомца в праздники

Певец Владимир Кузьмин изменился до неузнаваемости Showbiz

Певец Владимир Кузьмин изменился до неузнаваемости

ТОП-15 самых странных новогодних традиций народов мира Wo&Men

ТОП-15 самых странных новогодних традиций народов мира

Найдена биологическая причина малоподвижного образа жизни Hi-Tech

Найдена биологическая причина малоподвижного образа жизни

Божена Рынска объяснила свою ненависть к НТВ Showbiz

Божена Рынска объяснила свою ненависть к НТВ

TVNET спрашивает

Как ты встретишь Новый год? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVIS/-E
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVIS/-E
VADĪTĀJA/MĀRKETINGA ASISTENTS/-E ...
VADĪTĀJA/MĀRKETINGA ASISTENTS/-E ...
PALĪGS/-DZE
PALĪGS/-DZE
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 