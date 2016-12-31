Новогоднее обращение Путина 2017 появилось в Сети

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам свершения мечты, чистых помыслов и добрых намерений, счастья, здоровья и благополучия, а нашей великой Родине — России — мира и процветания.

Традиционне новогоднее обращение президента России вышло в эфир на Дальнем Востоке и уже появилось в Сети.

«2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед. Главное – мы верим в себя, в свои силы, в свою страну», - убежден Путин.

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Президент отметил, что всех россиян «объединяют общие заботы и общие радости, объединяет давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее».

По его словам, традиция семейной встречи Нового года объединяет людей в огромной России и обратился к тем, кто не может отметить его за праздничным столом.

"Немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолёты. Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году, — сказал президент.

Владимир Путин призвал россиян в новогоднюю ночь стать немного волшебниками.

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«Сейчас мы с волнением ждем боя курантов Московского Кремля и как никогда отчетливо слышим ход времени, чувствуем, как приближается будущее. Такое бывает только в эти минуты, в этот чудесный, всеми любимый праздник, а у него есть и свои секреты. Например, каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником», - считает Путин.

«Для этого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки», - раскрыл секрет президент.

Своё поздравление глава государства завершил пожеланиями своим согражданам и всей стране.

«Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения. Пусть в каждом доме царят радость и любовь. Пусть становятся краше и привлекательнее дорогие нашему сердцу улицы, города и посёлки. Мира и процветания нашей общей, великой Родине — России. Счастья вам и здоровья, благополучия. С праздником! С Новым 2017 годом!», - обратился он к россиянам.