Королева Великобритании больна и может пропустить новогоднюю службу

 

Фото: AP/Scanpix

Последствия простуды могут вынудить королеву Великобритании Елизавету II пропустить новогоднюю службу в часовне резиденции Сэндрингем. Об этом сообщил официальный представитель Букингемского дворца, передает Mirror.

«Королева продолжает восстанавливаться после сильной простуды, она все еще находится в резиденции Сэндрингем», — отмечается в сообщении. Там же указывается, что подробности о состоянии королевы, скорее всего, не будут известны до утра.

Ранее Елизавета II также отменила посещение рождественского богослужения.

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