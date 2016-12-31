За 2016 год в Сирии погибли 50 тысяч человек

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Среди жертв войны в уходящем году насчитывается почти три тысячи детей.

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В 2016 году в результате боевых действий в Сирии были убиты по меньшей мере 49 742 человека. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает «Укринформ».

По данным правозащитников, среди погибших – 13 617 гражданских лиц, 2 885 из которых – дети.

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По данным ООН, в войне, которая продолжается в Сирии с 2011 года, погибли более 220 000 человек, миллионы стали беженцами.

Кроме того, отдельные районы Сирии контролируют террористические группировки «Исламское государство» и «Джебхат Фатх аш-Шам», от которых страдает гражданское население и с которыми борются правительственные, а также оппозиционные силы при поддержке международной коалиции.

Как сообщалось, с полуночи 30 декабря в Сирии в районах конфликта между правительственными и оппозиционными силами действует режим прекращения огня, согласованный при посредничестве России и Турции.

31 декабря представители нескольких оппозиционных сирийского президента Башара Асада группировок обнародовали заявление, в котором угрожают признать согласованное перемирие «недействительным», если нарушение условий режима прекращения огня продолжаться.

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