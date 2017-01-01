Санта Клаус расстрелял ночной клуб в Стамбуле: 39 погибших

 

Фото: AP/ScanPix

Инцидент произошел в округе Отракёй. По предварительным данным, в атаке участвовали двое преступников. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир местного телевидения, злоумышленники, одетые в костюмы Санта-Клаусов, открыли стрельбу. При вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле погибли по меньшей мере 35 человек, еще 40 получили ранения. Такие данные привел губернатор города Васип Шахин, передает Reuters. По его словам, нападение являлось террористической атакой.

Нападение на ночной клуб Reina в округе Отракёй на европейской стороне мегаполиса произошло в ночь на воскресенье, 1 января. Злоумышленник сначала застрелил двух человек, полицейского и гражданское лицо, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент встречали Новый год около 600 человек.

Сообщалось также, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса. Между тем, очевидцы говорят, что нападавших было больше, и они кричали на арабском языке, пишет газета Hurriet.

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После нападения некоторые посетители в панике прыгали в пролив Босфор.

Правоохранительные органы Турции продолжают поиск террориста, расстрелявшего посетителей ночного клуба в Стамбуле, заявил журналистам министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Его слова приводит Anadolu.

Опровергается ранее поступившая от чиновников и опубликованная газетой The Guardian информация об уничтожении террориста.

Сойлу добавил, что, по последним данным, в результате атаки погибли 39 человек, госпитализированы 69.

Ранее сообщалось о 35 погибших и 40 раненых. Установлена личность 21 погибшего. Из них 16 — это иностранцы, пять — граждане Турции.

По свидетельству хозяина клуба Мехмета Кочарслана, нападавший был вооружен автоматом Калашникова. Между тем, некоторые очевидцы ранее рассказали, что нападавших было несколько, и они кричали на арабском языке. Некоторые посетители после нападения в панике прыгали в пролив Босфор.

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