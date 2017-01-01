В Нью-Йорке спуском хрустального шара на Таймс-сквер встретили Новый 2017 год

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Красочные новогодние празднества прошли в субботу вечером на главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер. Наступление Нового 2017 года по времени Восточного побережья США ознаменовала традиционная церемония спуска хрустального шара по шпилю одного из расположенных здесь небоскребов.

Чтобы своими глазами понаблюдать за зрелищем, на площади собрались более 1 млн жителей мегаполиса и туристов. По ТВ или интернет-трансляциям за церемонией наблюдали около 1 млрд зрителей.

Во время красочного шоу перед публикой выступили, в частности, знаменитая американская певица Мэрайя Кэри, поп-группа DNCE и популярная латиноамериканская исполнительница Глория Эстефан.

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Кульминацией торжеств стал спуск знаменитого хрустального шара - одного из главных символов Нового года

. За минуту до полуночи он начал медленно спускаться вниз по шпилю одного из высотных зданий, достигнув своей нижней точки в тот момент, когда по местному времени наступил 2017 год.

Шар приводится в действие особой кнопкой, право нажимать на которую по традиции предоставляется знаменитостям. В этом году на нее нажал теперь уже бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, срок полномочий которого истек как раз в полночь.

Украшение диаметром 3,5 метра и весом 6 тонн изготовлено из более чем 2,6 тыс. треугольников из хрусталя.

Каждый год их выкладывают в новом порядке, чтобы получить особый и неповторимый орнамент, которому всегда присваивается название. В этом году он носит имя «Дар доброты». К внутренней поверхности шара прикреплены свыше 30 тыс. светодиодов, которые могут отображать более 16 млн различных цветов и оттенков.

После того, как шар остановился, небо над площадью озарилось огнями фейерверков, а с крыш небоскребов посыпались конфетти.

Торжества на Таймс-сквер проводились в этом году в условиях усиленных мер безопасности. Порядок во время празднования обеспечивали около 7 тыс. сотрудников полиции - примерно на 1 тыс. человек больше, чем в прошлом году. В небе над площадью кружили вертолеты, на крышах стоящих вдоль Таймс-сквер зданий находились снайперы, а помимо обычных стражей порядка вахту несли в том числе сотрудники специального контртеррористического отделения нью-йоркского полицейского управления. На всех перекрестках вокруг площади

были установлены более 60 грузовиков с песком - барьер на пути любого транспортного средства, которым мог бы управлять потенциальный террорист.

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