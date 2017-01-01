Порошенко: Украинская оккупация – временна

Президент Петр Порошенко, выступая накануне перед военнослужащими в Мариуполе, заявил о «временной украинской оккупации».

«Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация – это временно.

Мы обязательно объединимся. Украина едина. И мы едины. Слава Украине», - заявил Порошенко.

Как сообщалось, накануне Порошенко вместе с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, а также главой СНБО Александром Турчиновым, министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко посетил военных в районе Широкино.

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