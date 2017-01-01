В Индонезии загорелся пассажирский паром: 23 человека погибли, около 100 спасены

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Индонезии недалеко от столицы страны Джакарты загорелся пассажирский паром, на борту которого было более 100 человек. Погибли 23 человека, остальных удалось спасти, передает Sky.

Паром Zahro Express направлялся из Джакарты в округ Тысячи островов на курортный остров Тидун. Пожар начался вскоре после отплытия. Представитель полиции Тысячи островов Ферри Будихарсо заявил, что причиной ЧП стало короткое замыкание.

Официальный представитель национального агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии информировал, что в момент возникновения пожара не борту судна находилось более ста пассажиров. 96 человек удалось спасти, около 10 были госпитализированы.

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Как сообщается, паром направлялся из Джакарты на курортный остров Тидун в округе Тысячи островов.

В островной Индонезии регулярно происходят ЧП с морскими судами и паромами. В качестве причин указывают на частую перегруженность судов, а также недостаток спасательных жилетов на борту, отмечает Sky.

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