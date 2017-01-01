Эрдоган назвал расстрел в ночном клубе Стамбула зверской атакой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AP/ScanPix

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал новогодний теракт в Стамбуле зверской атакой.

«Зверская атака в Стамбуле ясно говорит о том, что цель терроризма заключается в кровопролитии, смерти, и смерти без разбора», — цитирует Эрдогана Hurriyet.

Он добавил, что Турция «никогда не уступит дорогу этим грязным играм». Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

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Напомним, минувшей ночью преступник в костюме Санта Клауса ворвался в ночной клуб и расстрелял толпу. Погибли 39 человек, более 60 получили ранения.

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