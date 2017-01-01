Южнокорейский самолет случайно уронил в море торпеду и глубинные мины

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/ Mark Jones Jr.

Самолет авиации ВМС Республики Корея по ошибке сбросил в море несколько противокорабельных ракет, глубинных бомб и торпеду. Боеприпасы не были снаряженными, на их поиски отправлен минный тральщик, сообщило агентство Yonhap.

Инцидент произошел над Японским морем. Самолет Lockheed P-3CK сбросил в море противокорабельные ракеты «Гарпун», торпеду и глубинные мины, передает РИА «Новости».

Ракеты упали в воду в 30 километрах от восточного побережья страны. В районе находилась одна рыбацкая лодка, но ей никакого ущерба нанесено не было.

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«Один из членов экипажа по ошибке нажал на переключатель экстренного сброса оружия»,

- сообщил официальный представитель ВМФ.

Военно-морские силы страны сообщили, что вооружение не было снаряженным и риска взрыва не было. Для его извлечения из воды к месту инцидента были направлены минный тральщик и спасательное судно, передает ТАСС.

Военные обещают провести необходимые проверки и предпринять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

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