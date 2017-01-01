Глава МИД выражает соболезнования Турции в связи с нападением в ночном клубе

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс от имени Латвии выражает Турции соболезнования в связи с вооруженным нападением в ночном клубе «Рейна» в районе Ортакёй в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, а ещё 69 получили ранения. Министр иностранных дел выражает глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших, а также передает пожелания скорейшего выздоровления раненым.

МИД не располагает информацией о пострадавших в Стамбуле жителях Латвии\

Посольство Латвии в Турции связалось с ответственными органами страны и выяснило, что на данный момент нет информации о латвийских подданных, пострадавших при вооруженном нападении в ночном клубе Стамбула.

Реклама

Посольство продолжает отслеживать ситуацию, пишет оно на своей страничке в фейсбуке.

Также посольство призывает латвийских подданных в Стамбуле воздержаться от посещения мест массового скопления людей, быть бдительными и соблюдать требования представителей органов безопасности.

В случае необходимости можно связаться с круглосуточным дежурным консульского департамента МИД по телефону +371 26 337 711.

В новогоднюю ночь в Стамбуле неизвестный, одетый в костюм Санта-Клауса и вооруженный автоматическим оружием, напал на ночной клуб «Reina» в одном из центральных районов Стамбула. Количество погибших составило 39 человек, ранены 65.

Еще по этой теме