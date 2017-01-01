«Гид пессимиста» от Bloomberg: названы главные угрозы миру в 2017 году

Главными рисками для стабильности в мире в 2017 году являются выборы в Европе. Франция выйдет из ЕС, Калифорния - из США, Россия будет контролировать Украину.

Агентство Bloomberg назвало главные риски для стабильности в мире в 2017 году. При составлении ежегодного «Справочника пессимиста» оно опросило 146 аналитиков, экономистов и стратегов. Наибольшая часть респондентов (около 85%) назвали в числе трех главных угроз грядущие выборы в странах Евросоюза — в 2017 году должны пройти выборы лидеров Германии и Франции, также эксперты не исключают досрочных выборов в Великобритании, пишет «Коммерсантъ».

На втором месте с результатом 80% — политика избранного президента США Дональда Трампа.

Опрошенные эксперты опасаются воплощения в жизнь некоторых из его предвыборных обещаний, таких как строительство стены на границе с Мексикой или введение новых тарифов на товары из Китая.

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На третье место большинство экспертов поставили внешнюю политику президента России Владимира Путина. В числе трех главных рисков поведение Кремля назвали почти 60% опрошенных, а главным риском для мировой стабильности — 15% опрошенных. Примерно 40% опрошенных причислили к главным угрозам Brexit, менее 5% называют его основным риском грядущего года.

Авторы обращают внимание читателей на события, которые могут произойти, и предупреждают, как могут выглядеть ленты новостей в 2017 году, пишет «Газета.ру».

Первый сценарий носит название «Трампландия» — так, по мнению авторов, победа Дональда Трампа на выборах в США может привести к массовым протестам, в результате которых движение за выход Калифорнии из состава США («Calexit») наберет обороты. Миллиардеры Илон Маск и Шерил Сандберг возглавят прогрессивный альянс против Трампа в 2020 году.

Сценарий «Ялта 2.0» предполагает, что политика США и России поставит канцлера ФРГ Ангелу Меркель перед выбором – наращивать военную мощь в Европе или договориться с Россией о сферах влияния в Восточной Европе. В результате чего России удастся восстановить престиж на мировой арене спустя 26 лет после распада СССР.

Президентом Франции может стать лидер оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, после прихода к власти которой страна следом за Великобританией покинет Евросоюз.

Также отмечается, что в результате экономической войны США и Китая экономика КНР может скатиться в глубокую рецессию. А Куба может обратить внимание на союзничество со своими старыми партнерами — Россией и Китаем.

«КП» публикует прогноз зарубежных аналитиков по другим странам:

· Экономика Китая скатывается в глубочайшую рецессию;

· ИГИЛ (запрещенная в России организация - ред.) пользуется слабостью разъединённых Штатов и распространяет своё влияние на Афганистан и страны Центральной Азии;

· Северная Корея доказывает, что может разрушить своим ядерным оружием, как минимум, всё западное побережье США;

· Рауль Кастро решает вернуть России... нет, не долги (такие взрослые, а в чудеса верите), а военную базу на Кубе;

· Саудовская Аравия вляпалась в кризис: нефтяные скважины приходится приватизировать, налоги поднимать, нацвалюту девальвировать, золотишко продавать, гаремы распускать... Ахмеды льют слёзы на последние роллс-ройсы.

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