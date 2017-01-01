«Гид пессимиста» от Bloomberg: названы главные угрозы миру в 2017 году

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: CARLO ALLEGRI / REUTERS

Главными рисками для стабильности в мире в 2017 году являются выборы в Европе. Франция выйдет из ЕС, Калифорния - из США, Россия будет контролировать Украину.

Агентство Bloomberg назвало главные риски для стабильности в мире в 2017 году. При составлении ежегодного «Справочника пессимиста» оно опросило 146 аналитиков, экономистов и стратегов. Наибольшая часть респондентов (около 85%) назвали в числе трех главных угроз грядущие выборы в странах Евросоюза — в 2017 году должны пройти выборы лидеров Германии и Франции, также эксперты не исключают досрочных выборов в Великобритании, пишет «Коммерсантъ».

На втором месте с результатом 80% — политика избранного президента США Дональда Трампа.

Опрошенные эксперты опасаются воплощения в жизнь некоторых из его предвыборных обещаний, таких как строительство стены на границе с Мексикой или введение новых тарифов на товары из Китая.

Реклама

На третье место большинство экспертов поставили внешнюю политику президента России Владимира Путина. В числе трех главных рисков поведение Кремля назвали почти 60% опрошенных, а главным риском для мировой стабильности — 15% опрошенных. Примерно 40% опрошенных причислили к главным угрозам Brexit, менее 5% называют его основным риском грядущего года.

Авторы обращают внимание читателей на события, которые могут произойти, и предупреждают, как могут выглядеть ленты новостей в 2017 году, пишет «Газета.ру».

Первый сценарий носит название «Трампландия» — так, по мнению авторов, победа Дональда Трампа на выборах в США может привести к массовым протестам, в результате которых движение за выход Калифорнии из состава США («Calexit») наберет обороты. Миллиардеры Илон Маск и Шерил Сандберг возглавят прогрессивный альянс против Трампа в 2020 году.

Сценарий «Ялта 2.0» предполагает, что политика США и России поставит канцлера ФРГ Ангелу Меркель перед выбором – наращивать военную мощь в Европе или договориться с Россией о сферах влияния в Восточной Европе. В результате чего России удастся восстановить престиж на мировой арене спустя 26 лет после распада СССР.

Президентом Франции может стать лидер оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, после прихода к власти которой страна следом за Великобританией покинет Евросоюз.

Также отмечается, что в результате экономической войны США и Китая экономика КНР может скатиться в глубокую рецессию. А Куба может обратить внимание на союзничество со своими старыми партнерами — Россией и Китаем.

«КП» публикует прогноз зарубежных аналитиков по другим странам:

· Экономика Китая скатывается в глубочайшую рецессию;

· ИГИЛ (запрещенная в России организация - ред.) пользуется слабостью разъединённых Штатов и распространяет своё влияние на Афганистан и страны Центральной Азии;

· Северная Корея доказывает, что может разрушить своим ядерным оружием, как минимум, всё западное побережье США;

· Рауль Кастро решает вернуть России... нет, не долги (такие взрослые, а в чудеса верите), а военную базу на Кубе;

· Саудовская Аравия вляпалась в кризис: нефтяные скважины приходится приватизировать, налоги поднимать, нацвалюту девальвировать, золотишко продавать, гаремы распускать... Ахмеды льют слёзы на последние роллс-ройсы.

Еще по этой теме
Какие изменения в социальной сфере ждут латвийцев в 2017 году

Какие изменения в социальной сфере ждут латвийцев в 2017 году

Как мы будем жить в 2017 году: пособия, зарплаты, налоги

Как мы будем жить в 2017 году: пособия, зарплаты, налоги



Ресурсы
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Kalnciema pag., 75000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 37000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 250800 EUR

reklama.vesti.lv

От США до Китая: главные космические события 2016 года, которые Hi-Tech

От США до Китая: главные космические события 2016 года, которые

Как мотивировать мужчину быть щедрым: 6 приемов мудрой женщины Wo&Men

Как мотивировать мужчину быть щедрым: 6 приемов мудрой женщины

Медики: Морепродукты предотвращают потерю слуха у женщин Hi-Tech

Медики: Морепродукты предотвращают потерю слуха у женщин

22-летняя модель умерла после липосакции Wo&Men

22-летняя модель умерла после липосакции

Певец Владимир Кузьмин изменился до неузнаваемости Showbiz

Певец Владимир Кузьмин изменился до неузнаваемости

TVNET спрашивает

Чем Вам запомнилась встреча Нового года? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 