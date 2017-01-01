В Бразилии бойня на новогодней вечеринке: 11 погибших

В Бразилии произошла бойня на новогодней вечеринке в городе Кампинос. Мужчина открыл огонь по посетителям, убив по меньшей мере 11 человек, после чего покончил с собой. Среди жертв - его бывшая жена, передает Reuters.

По данным агентства, ЧП произошло в субботу поздно вечером. Вооруженный мужчина начал стрельбу, среди жертв оказались его бывшая жена и их восьмилетний сын.

В общей сложности 15 человек получили огнестрельные ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

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В Стамбуле в ночь на 1 января был совершен теракт в ночном клубе: погибли 39 человек. Стрелку, который был одет в костюм Санта-Клауса, удалось скрыться.







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