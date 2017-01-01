В Бразилии бойня на новогодней вечеринке: 11 погибших

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В Бразилии произошла бойня на новогодней вечеринке в городе Кампинос. Мужчина открыл огонь по посетителям, убив по меньшей мере 11 человек, после чего покончил с собой. Среди жертв - его бывшая жена, передает Reuters.

По данным агентства, ЧП произошло в субботу поздно вечером. Вооруженный мужчина начал стрельбу, среди жертв оказались его бывшая жена и их восьмилетний сын.

В общей сложности 15 человек получили огнестрельные ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Реклама

В Стамбуле в ночь на 1 января был совершен теракт в ночном клубе: погибли 39 человек. Стрелку, который был одет в костюм Санта-Клауса, удалось скрыться.


Еще по этой теме
Санта Клаус расстрелял ночной клуб в Стамбуле: 39 погибших

Санта Клаус расстрелял ночной клуб в Стамбуле: 39 погибших

Эрдоган назвал расстрел в ночном клубе Стамбула зверской атакой

Эрдоган назвал расстрел в ночном клубе Стамбула зверской атакой


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Kalnciema pag., 75000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 83990 EUR

reklama.vesti.lv

Названо самое страшное место в мире Hi-Tech

Названо самое страшное место в мире

22-летняя модель умерла после липосакции Wo&Men

22-летняя модель умерла после липосакции

От США до Китая: главные космические события 2016 года, которые Hi-Tech

От США до Китая: главные космические события 2016 года, которые

10 признаков настоящей влюбленности Wo&Men

10 признаков настоящей влюбленности

Юрий Лоза обнаружил странности в катастрофе Ту-154 Showbiz

Юрий Лоза обнаружил странности в катастрофе Ту-154

Происшествия и ЧП

TVNET спрашивает

Чем Вам запомнилась встреча Нового года? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 