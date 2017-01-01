Власти Турции не могут назвать виновника теракта в Стамбуле и не знают, где его искать

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: OSMAN ORSAL / REUTERS

В Турции до сих пор не назвали, кто несет ответственность за расстрел людей в стамбульском ночном заведении в Новый год. «Мы начали собирать некоторые данные, но власти пока что работают, чтобы получить результат», — заявил глава правительства Бинали Йылдырым.

Он опроверг данные о том, что на исполнителе теракта был костюм Санта-Клауса, сообщает телеканал CNN Turk. Это придумано, заявил Йылдырым. Результаты полицейской операции по поимке террориста пока не увенчались успехом.

В то же время боевики запрещенной турецким правительством Рабочей партии Курдистана заявили о своей непричастности к атаке.

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В новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле ворвался неизвестный с автоматом и устроил беспорядочную стрельбу. В результате 39 человек погибли, 69 пострадали. Жертвами числятся 16 иностранцев, в основном выходцев из арабских стран, но известно и о гибели гражданки Франции.

Теракт в Стамбуле

Фото: Теракт в Стамбуле0

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