2000 финских безработных будут просто так получать 600 евро в месяц от государства

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Правительство Финляндии начало новый эксперимент в области социального обеспечения, пишет Би-би-си.

С 1 января некоторым безработным будет обеспечен гарантированный минимальный доход за счет государства - без каких бы то ни было условий.

Около двух тысяч безработных будут получать почти 600 долларов в месяц на свои нужды. При этом от них не будут требовать демонстрировать, что они активно ищут работу.

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Цель эксперимента - выяснить, найдут ли эти люди работу быстрее, чем те, кто получает традиционные пособия.

Критики этого начинания утверждают, что если оно будет распространено на все население Финляндии, то это будет стоить огромных денег, а также что значительная часть денег из казны попадет в карман людям, которые могут обеспечить себя самостоятельно.

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