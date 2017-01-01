В Киеве проходит факельное шествие в честь Бандеры

Марш в честь дня рождения Степана Бандеры проводят в центре столицы.

В Киеве в воскресенье, 1 января, проходит факельное шествие в честь 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Его маршрут запланирован по центральным улицам столицы: Владимирской, бул. Шевченко, по Крещатику и завершится на Майдане Независимости. Во время акции запланировано фаер-шоу во время прохождения шествия мимо станции метро Крещатик.

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Мероприятия ко дню рождения Бандеры сегодня уже состоялись в селе Старый Угринов Калушского района вблизи историко-мемориального музея Степана Бандеры. Там провели поминальную панихиду и вече, передает 112 Украина.

Также отметили день рождения Бандеры во Львове. Там люди возложили цветы к памятнику проводнику ОУН.

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