В Киеве проходит факельное шествие в честь Бандеры

 

Фото: TASS/Scanpix

Марш в честь дня рождения Степана Бандеры проводят в центре столицы.

В Киеве в воскресенье, 1 января, проходит факельное шествие в честь 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Его маршрут запланирован по центральным улицам столицы: Владимирской, бул. Шевченко, по Крещатику и завершится на Майдане Независимости. Во время акции запланировано фаер-шоу во время прохождения шествия мимо станции метро Крещатик.

Реклама

Мероприятия ко дню рождения Бандеры сегодня уже состоялись в селе Старый Угринов Калушского района вблизи историко-мемориального музея Степана Бандеры. Там провели поминальную панихиду и вече, передает 112 Украина.

Также отметили день рождения Бандеры во Львове. Там люди возложили цветы к памятнику проводнику ОУН.

Еще по этой теме
Неизвестные осквернили могилу Степана Бандеры в Мюнхене

Неизвестные осквернили могилу Степана Бандеры в Мюнхене

Порошенко попросили вернуть Бандере звание Героя Украины

Порошенко попросили вернуть Бандере звание Героя Украины

Украинцы стали лучше относиться к Бандере

Украинцы стали лучше относиться к Бандере


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Olaine, 25000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 124300 EUR

reklama.vesti.lv

Божена Рынска объяснила свою ненависть к НТВ Showbiz

Божена Рынска объяснила свою ненависть к НТВ

Юрий Лоза обнаружил странности в катастрофе Ту-154 Showbiz

Юрий Лоза обнаружил странности в катастрофе Ту-154

Как мотивировать мужчину быть щедрым: 6 приемов мудрой женщины Wo&Men

Как мотивировать мужчину быть щедрым: 6 приемов мудрой женщины

Медики: Морепродукты предотвращают потерю слуха у женщин Hi-Tech

Медики: Морепродукты предотвращают потерю слуха у женщин

22-летняя модель умерла после липосакции Wo&Men

22-летняя модель умерла после липосакции

Украина

TVNET спрашивает

Чем Вам запомнилась встреча Нового года? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 