Самолет с российскими дипломатами вылетел из США

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Вашингтон объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов.

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Самолет с российскими дипломатами, высланными американской администрацией из США, вылетел из Вашингтона. Об этом сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе посольства РФ.

«Самолет взлетел, все улетели», – сообщили там.

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Напомним, Соединенные Сштаты 29 декабря дали 35 российским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны. Указанные меры Вашингтон применил в ответ на притеснение американских дипломатов в России и вмешательство Москвы в выборы президента США.

В МИД РФ заявили, что действия США носят разрушительный характер. В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет высылать дипломатов США.

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