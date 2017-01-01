СМИ: ИГ планирует атаку в Великобритании с применением химоружия

Боевик "Исламского государства" на одной из улиц сирийского города
 

Боевик "Исламского государства" на одной из улиц сирийского города. Фото: Reuters/ScanPix

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) планирует нападение в Великобритании с применением химического оружия. Об этом в опубликованном в субботу интервью газете The Sunday Times рассказал заместитель главы МВД страны по делам безопасности Бен Уоллес, пишет ТАСС.

«У них нет никаких нравственных препятствий к тому, чтобы использовать химическое оружие против простых граждан. Если бы они могли, они сделали бы это в нашей стране. В этом случае число жертв превысило бы наши худшие опасения», - заявил чиновник. В качестве доказательства намерений ИГ он привел недавние задержания в Марокко, власти этой африканской страны взяли под арест нескольких исламистов, собиравшихся применить против мирного населения химическое и биологическое оружие.

Источник в британской разведке сообщил изданию, что ИГ активно применяет горчичный газ в Сирии. Разведка Соединенного Королевства полагает, что исламисты могут располагать и биологическим оружием. По информации спецслужб, до 850 британцев побывали в Сирии с августа 2014 года, при этом еще около 300 человек после прохождения подготовки в Сирии и Ираке вернулись обратно в Великобританию. Они, как предполагается, составляют группу риска и собираются совершить атаки на территории страны.

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Уоллес призывает население быть бдительным и сообщать о подозрительном поведении тех или иных лиц, чтобы помочь специальным службам распознать «внутреннего врага».

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