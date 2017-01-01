Американские конгрессмены намерены добиваться новых антироссийских санкций

Здание Конгресса США
 

Здание Конгресса США. Фото: AP/Scanpix

Американские конгрессмены намерены добиваться новых антироссийских санкций в 2017 году, в частности в связи с обвинениями России в кибератаках. Об этом заявляют как представители Республиканской, так и Демократической партий, причем в различных интервью. В Конгрессе заявляют, что ограничения должны затронуть ближайшее окружение Путина и его самого, и что они могут вступить в силу и без одобрения новой администрации во главе с Дональдом Трампом.

Так, сенатор-республиканец Линдси Грэм, посетивший накануне Киев, заявил о намерении усиливать санкции в интервью украинскому «Радио Свобода»: «В следующем (2017) году мы собираемся представить новые санкции… которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому (президенту России Владимиру) Путину, его ближайшему окружению».

Грэм подчеркнул, что «единственная возможность заставить Россию измениться - это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену»,

цитирует РБК.

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Готовность работать над введением санкций подтвердил и один из республиканских «ястребов» Джон Маккейн, который в воскресенье прибыл в столицу Грузии Тбилиси. Он подчеркивал, что санкции могут вступить в силу и без одобрения новой администрации: «Я уверен, что Конгресс одобрит новые санкции. Не знаю, подпишет ли их президент Трамп. Но если две трети из нас проголосуют за, они станут законом».

В Вашингтоне о проработке новых проектов говорил член палаты представителей от демократов Адам Шифф.

«Мы считаем, что нужно сделать еще больше.

Честно говоря, не думаю, что уже принятые меры (введенные в декабре санкции против РФ) могут оказывать достаточный сдерживающий эффект», - цитирует его заявление изданию The Hill агентство «Интерфакс».

«Вы увидите, что такие республиканцы, как сенаторы Маккейн и Грэм и другие объединятся, чтобы получить более мощный пакет санкций», - сказал Шифф.

По мнению Шиффа, входящего в комитет палаты представителей по делам разведки, со стороны Конгресса можно ожидать «еще более решительных действий», если Дональд Трамп, став президентом США, попытается отменить санкции, введенные своим предшественником Бараком Обамой.

Администрация США ввела в четверг санкции в отношении Федеральной службы безопасности и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России

(в прошлом - Главного разведывательного управления, ГРУ). Одновременно она объявила о высылке из США 35 российских дипломатов. В заявлении для печати президент Барак Обама сообщил, что решения были приняты «в ответ на зловредную киберактивность России» и на «преследования» американских дипломатов в РФ.

В пятницу президент России Владимир Путин объявил, что Россия не будет высылать американских дипломатов - как это происходит обычно. СМИ расценили это как шаг, который должен способствовать скорейшей отмене американских санкций новой администрацией.

В воскресенье вечером самолет с работавшими в Вашингтоне российскими дипломатами и членами их семей вылетел в Россию.

20 января пройдет инаугурация Дональда Трампа, и он возглавит Белый дом.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/01jan2017/congressays.html

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