Курдские боевики заявили о непричастности к новогоднему теракту в Стамбуле

Боевики из организации Рабочая партия Курдистана заверили в воскресенье, что не стоят за терактом, унесшем жизни 39 человек в новогоднюю ночь в Стамбуле, пишет «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Со своей стороны, власти страны пока не заявляли, кто несет ответственность за нападение.

«Мы начали собирать некоторые данные, но власти пока что работают, чтобы получить результат», - сказал журналистам премьер страны Бинали Йылдырым на просьбу сообщить, кто организовал теракт.

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Нападение на ночной клуб Reina в одном из центральных районов Стамбула произошло в новогоднюю ночь. В помещение ворвался вооруженный автоматом мужчина и расстрелял посетителей. В результате 39 человек погибли, 69 получили ранения. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, среди погибших - 16 иностранцев. В настоящий момент полиция ведет поиски нападавшего. Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин назвал нападение террористической атакой.

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