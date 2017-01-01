В Швеции ввели в обращение слово «трампизация»

Новое выражение родилось в 2016 году и навеяно высказываниями Дональда Трампа.

В Швеции официально ввели в обращение новое слово, навеянное выступлениями избранного президента США Дональда Трампа, сообщают французские СМИ.

Речь идет о слове «Trumpifiering», которое можно перевести как «трампизация».

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Оно означает «публичное выступление в таком стиле, при котором цель – высказаться, чтобы быть замеченным, не думая о последствиях и о фактах», – пояснили члены специального совета по вопросам языка, работающего при министерстве культуры Швеции.

В общей сложности, в Швеции одобрили 43 новых слова, «родившихся» в 2016 году.

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