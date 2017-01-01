В Борисполе задержали россиянина, разыскиваемого за терроризм

Мужчина летел со Стамбула, он находился в розыске Интерпола.

В международном аэропорту «Борисполь» (Киевская область) во время оформления пассажиров рейса «Стамбул-Киев» пограничники контрольно-пропускного пункта «Киев» задержали гражданина России, который находился в международном розыске.

«35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 г разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке», - говорится в обнародованном в сообщении Госпогранслужбы Украины.