СМИ: Ангела Меркель может стать новым любимым пугалом Москвы

 

Фото: AP/Scanpix

«Неудивительно, что Россия встретила экстрадицию ее дипломатов президентом Обамой, о чем он заявил в четверг в ответ на попытки Кремля вмешаться в процесс выборов в 2016 году, коллективным пожатием плеч. Москва, кажется, готова подождать окончания матча, зная, что 20 января на место Обамы в Белом доме придет ее поклонник, а в Госдепартамент - ее старый друг», - пишет обозреватель The New York Times Йохен Биттнер.

«Однако эта перемена имеет горько-сладкий привкус; президент Владимир Путин также лишится своего любимого пугала», - говорится в статье. «Так что догадайтесь, кто лучше всего подходит на роль нового пугала? Ангела Меркель», - считает автор.

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«Со времен аннексии Крыма в 2014 году голос Меркель стал самым решающим в вопросе о санкциях против России. В следующем году она приняла в Германии миллион беженцев и заставила всю Европу сделать то же самое - тем самым, с точки зрения российских националистов, размыв европейскую культуру. И она все еще верит в объединенный, интегрированный Евросоюз - бастион либеральных ценностей и, по крайней мере негласно, политический и экономический оплот против России», - отмечает Биттнер.

«Кажется, Россия планирует сделать с Меркель и ее союзниками в 2017 году то же, что она сделала с Хиллари Клинтон и другими демократами в США в 2016 году»,

- предполагает автор статьи.

В конце концов, в прошлом году те же хакеры, что взломали компьютеры Демократической партии, атаковали и сеть немецкого парламента; их также обвиняют в хищении документов у отдельных членов парламента, говорится в статье.

«Здесь мы можем извлечь важные уроки из опыта холодной войны. То, что Россия делает сегодня, в значительной степени является цифровой версией того, что мы, немцы, до 1989 года называли «разложением» (Zersetzung)», - пишет автор, поясняя, что эта тактика предполагала дезинтеграцию и размывание ценностей.

«Мы уже видели раньше, как все это применяли КГБ и «Штази» ГДР: психологическая война, распространение слухов, схемы по подкупу политиков с их дальнейшим разоблачением как преступников... Путин и его бывшие коллеги по КГБ должны знать, что на этот раз мы имеем лучшее представление об их грязных трюках и о том, как они обновили Zersetzung для использования в интернете», - пишет Биттнер.


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