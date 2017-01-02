В США три человека получили травмы при попытке надеть свитер на питбуля

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Три человека пострадали в городе Тампа американского штата Флорида при попытке надеть свитер на питбуля, сообщает Fox News.

Сначала надеть свитер на собаку попыталась 52-летняя Бренда Герреро, но питомец начал кусать ее. Пришедший на помощь пострадавшей ее муж Исмаэль также оказался атакован псом. Кроме того, досталось и 22-летнему сыну Антуану Харрису: ему собака покусала голову и шею.

Все трое членов семьи выбежали на улицу и стали вызывать полицию, чтобы обезопасить оставшуюся в доме собаку. Приехавшие полицейские выстрелили в собаку пистолетом с наполненной снотворным иглой.

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Исмаэль и Бренда были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает, несмотря на серьезность травм.

Ранее сообщалось о том, что американка в штате Теннеси завещала $1,2 млн своим кошкам и собакам.


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