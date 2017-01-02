Курс биткоина превысил 1000 долларов впервые с 2013 года

Курс биткоина 2 января составил 1019,94 доллара, что на 2 процента выше, чем днем ранее, следует из информации CoinDesk. Последний раз курс криптовалюты поднимался до 1000 долларов в ноябре 2013 года. Исторического максимума стоимость биткоина достигла 29 ноября 2013 года, когда его курс поднялся до 1242 доллара.

Резкий рост курса криптовалюты наблюдался в конце ушедшего года: в декабре биткоин поднялся в цене на 30 процентов. При этом издание Tech Chrunch отмечало, что такой рост сложно объяснить, тем более, что золото, которое зачастую дорожает или дешевеет вместе с биткоином, в декабре упало в цене.

Биткоин — криптовалюта, созданная на основе технологии blockchain. По оценке испанского инвестфонда Santander InnoVentures, благодаря blockchain инвесторы сберегут около 20 миллиардов долларов в год за счет сокращения сопутствующих (посреднических, нормативных) расходов при проведении финансовых операций.

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Первая сделка с использованием биткоина состоялась в 2009 году.