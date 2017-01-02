В Бразилии во время тюремного бунта погибли около 60 человек

Около 60 человек были убиты при подавлении бунта заключенных в бразильской тюрьме. Как сообщает Reuters, это был один из самых страшных за много лет случаев насилия в пенитенциарной системе страны.

Руководитель местной службы безопасности Серхио Фонтес сообщил журналистам, что число погибших может возрасти. По его информации, поводом для начала беспорядков стала борьба между конкурирующими бандами наркодельцов. Местная пресса пишет, что во время бунта за стену тюрьмы выбрасывали обезглавленные тела.

Беспорядки начались в воскресенье вечером и были взяты под контроль только к утру следующего дня. Власти еще ведут подсчет заключенных, чтобы определить, скольким из них удалось бежать.

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