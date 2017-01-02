Российские пограничники не пропускают через границу автобусы Lux Express

В салона автобуса "Lux Express"
 

В салона автобуса "Lux Express". Фото: Evija Trifanova / LETA

Сегодня, 2 января, российская пограничная служба остановила на финляндско-российской границе автобусы Lux Express, совершавшие ежедневный рейс Хельсинки-Петербург. Предварительной причиной Российскими властями была названа приостановка действия лицензии на осуществление международных перевозок Lux Express. Подробности пока неизвестны.

В связи с задержанием автобусов возникло опоздание в графике движения автобусов отправившихся сегодня из Хельсинки. Всего в автобусах находилось 270 пассажиров, большинство из них - граждане России. Lux Express организует скорейшую транспортировку пассажиров в пункт назначения при помощи других автобусных перевозчиков или поездов.

По сообщению фирмы, многие пассажиры уже продолжили путь до места назначения самостоятельно. Тем пассажирам, которым пока не удалось предложить альтернативный рейс, Lux Express организует временное размещение.

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По словам руководителя по продажам Lux Express Сандера Лыхмуса, предприятию пока неизвестны точные причины остановки автобусов. «Насколько нам известно, на данный момент у Lux Express нет ни одного препятствия для осуществления пассажирских перевозок в России - у нас есть соответствующее разрешение, сообщения о его отсутствии или аннулировании стали для нас настоящим сюрпризом», - сказал Лыхмус. По его словам, главная задача сейчас - обеспечить находившимся в остановленных на границе автобусах пассажирам возможности как можно удобнее и быстрее добраться до пункта назначения.

«Мы очень сожалеем о доставленных неудобствах. Сейчас мы занимаемся выяснением причин случившегося. На данный момент до 9 января приостановлена и продажа новых билетов на данный маршрут.

Всем пассажирам, у которых запланирована поездка в Россию с Lux Express, советуем следить за новой информацией на нашем сайте и страничках в социальных сетях»,

- добавил он.

По словам Лыхмуса, быстрое разрешение возникшей ситуации затрудняют и новогодние каникулы, которые продолжаются в России. «Пока нам не удалось получить официального объяснения причин от властей или официальных ответов на наши запросы. Никогда раньше подобных проблем у нас не возникало», - сказал он.

Lux Express обслуживает на маршруте Хельсинки-Петербург три отправления в день.

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