На авиабазе в Шяуляе сели истребители F-16 ВВС Нидерландов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

На авиабазе ВВС Литвы в Шяуляе в понедельник совершили посадку четыре истребителя F-16 «Fighting Falcon» ВВС Нидерландов, которым предстоит осуществлять миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

С четверга осуществление миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии переходит к контингенту ВВС Нидерландов, численность которого составит около 120 человек.

Голландские военнослужащие в третий раз будут осуществлять миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

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Голландские военные сменят французских военных, которые четыре месяца несли дежурство в миссии с четырьмя истребителями «Mirage 2000».

В Эстонии для осуществления миссии воздушной полиции на еще одну ротацию останется контингент ВВС Германии с четырьмя истребителями «Eurofighter Typhoon».

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса. До 2014 года миссия осуществлялась только с авиабазы ВВС Литвы в Шяуляй, позже миссия была усилена в ответ на действия России на Украине.

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