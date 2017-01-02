За 2016 год в российских ОВД и изоляторах погибли 99 человек

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

С начала 2016 года в России в отделах полиции, изоляторах временного содержания (ИВС) и следственных изоляторах (СИЗО) погибли как минимум 99 человек, сообщает сайт проекта «Русская эбола», анализирующий сообщения о смертях задержанных в открытых источниках. Речь идет только о тех смертях, которые попали в СМИ и были подтверждены затем официальными пресс-службами ведомств. В списках умерших - 94 мужчины и пять женщин.

В отделах полиции скончались 42 человека, в СИЗО - 29, в ИВС - 18 человек. Кроме того, трое россиян в прошедшем году умерли в служебных полицейских автомобилях, трое - в больницах, куда их госпитализировали из изоляторов, двое - в помещениях Центра «Э», один в Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) и еще один - в суде, уточняет «Медиазона» данные «Русской эболы».

В отчете учитывается статистика с января до 26 декабря прошедшего 2016 года. Чаще всего в официальных отчетах полиции причиной смерти называется «самоубийство». По официальным данным, покончили с собой 46 человек.

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От «внезапно ухудшившегося самочувствия» умерли 38 человек, трое получили несовместимые с жизнью травмы от сокамерников, еще четыре человека погибли от рук полицейских. Трое умерли от эпилепсии, один скончался после пожара в ОВД.

Средний возраст погибших в 2016 году составил 37 лет. Самому молодому среди них было 17 лет, старшему - 66 лет.

Больше всего жертв задержаний и арестов пришлось на февраль, когда умерли 14 человек, и на август, когда погибли 12 задержанных. В декабре и июле «Русская эбола» фиксировала по девять смертей, в марте, июне и сентябре - по восемь, в январе и ноябре - по семь, в апреле и мае - по шесть, в октябре погибли пять человек.

В 2015 году, по данным «Русской эболы», в отделах полиции, изоляторах временного содержания и СИЗО погибли 197 человек.



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