В египетской тюрьме покончил с собой высокопоставленный судья

Тюрьма в Венесуэле
 

Тюрьма в Венесуэле. Фото: REUTERS/Scanpix

Генеральный секретарь Государственного совета Египта — Высшего административного суда страны Ваиль Шилби покончил с собой в тюрьме.

Как передает ТАСС, ссылаясь на египетскую газету Al-Ahram, высокопоставленный чиновник обвинялся во взяточничестве. В начале прошлой недели египетская прокуратура выдала ордер на задержание главы административного управления Госсовета по подозрению в причастности к получению взяток. Одновременно были задержаны еще два сотрудника Высшего административного суда. За несколько дней до этого в Каире был арестован крупный чиновник столичного суда Гамаль аль-Ляббан. При обыске в его квартире было конфисковано наличными около 24 млн египетских фунтов (около 1,3 млн долларов), 4 млн долларов, 2 млн евро, почти миллион саудовских риалов и большое количество ювелирных изделий, полученных им от клиентов в качестве взяток.

31 декабря судебный орган Египта объявил об отставке генерального секретаря.

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