Более 1 тыс. африканских мигрантов штурмовали забор у границы с Испанией

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Африканские мигранты пытались взять штурмом пограничный забор испанского анклава Сеута в Марокко.

В результате, как передает BBC, пострадали 50 марокканских и пятеро испанских пограничников. Один из пострадавших лишился глаза. По данным издания, около 04:00 в первый день нового года шестиметровый забор у границы с Испанией пытались взять приступом около 1,1 тыс. африканских мигрантов. Успеха добились только двое, но оба получили травмы при падении с высоты.

Представители испанского правительства в Сеуте назвали попытку штурма «чрезвычайно мощной и организованной». Десяткам удалось подобраться к верхней части забора, но испанские правоохранители вернули их на территорию Марокко.

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