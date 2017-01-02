В Исландии задумались о вступлении в ЕС

Эту идею обсуждают парламентские партии страны.

В ходе переговоров парламентских партий о формировании нового правительства Исландии, возникла идея о проведении референдума по вопросу вступления страны в Евросоюз. Об этом пишет Politico.

По информации издания, эта тема стало одной из основных во время переговоров.

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В частности, правоцентристская и евроскептическая Партия независимости ведут переговоры по данному вопросу с либеральной Партией реформ и партией Светлое будущее.

Лидер Светлого будущего Оттарр Проппе заявил, что референдум о членстве в ЕС стал важным фактором в этих переговорах.

Напомним, Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году, когда у власти находились левые, однако отозвала заявку в 2015 году.

При этом Исландия входит в Шенгенскую зону и европейскую экономическую зону. Даже если новое правительство проведет референдум, на котором будет поддержано вступление в Евросоюз, Исландия сможет стать членом блока не ранее 2022 года.

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