В Эстонии заявили об увеличении территории

Площадь остров Сааремаа растет примерно на тысячу гектаров в год.

Территория Эстонии в последние годы постоянно растет за счет моря. Наибольшие изменения происходят на острове Сааремаа.

«По последнему крупному подсчету 2014 года, она увеличилась на 112 квадратных километров», – сообщила в эфире Эстонского телевидения заведующая отделом геоинформатики земельного департамента Марилийз Арен.

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По ее словам,

береговая линия страны длиной в 3 тысячи 800 километров постоянно меняется: в некоторых местах море отступает, в некоторых наступает.

Арен отметила, что по кадастровым картам можно пронаблюдать, как недвижимость у некоторых владельцев, которая должна была заканчиваться у береговой линии, на деле уже уходит в море.

Наибольшие изменения происходят на крупнейшем острове страны Сааремаа. За четыре последних года его территория ежегодно увеличивалась примерно на 1 тыс гектаров, а в общей сложности остров вырос за это время на 5 тыс га.

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