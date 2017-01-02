В Германии задержали сирийца, готовившего теракт на грузовике

 

Фото: AP/Scanpix

Спецподразделения полиции задержали в Саарбрюккене на западе Германии 38-летнего гражданина Сирии Хасана А., который, по данным онлайн-версии журнала Der Spiegel, мог готовить теракт на Новый год.

Как передает издание в понедельник, 2 января, для совершения атаки, по всей видимости, предполагалось использовать транспортное средство, которое планировалось снабдить знаками отличия, характерными для полицейских автомобилей. Водитель машины, предположительно, должен был совершить наезд на толпу, пишет Deutsche Welle.

По версии следствия, мужчина посредством мессенджера Telegram поддерживал контакт с вероятным сторонником «Исламского государства» из Ракки - города, который долгое время удерживало руководство группировки. Данные переписки правоохранительные органы получили, заручившись доступом к его мобильному телефону.

Реклама

Сириец обвинения в свой адрес отвергает, утверждая, что выдумал историю в надежде получить от ИГ финансовую поддержку в размере 180 тыс. евро и перечислить средства на содержание своей семьи в Сирии. Правоохранительные органы также склоняются к выводам, что мужчиной двигали, главным образом, финансовые мотивы.

Еще по этой теме
Полиция Германии: проверки подозрительных лиц были оправданы

Полиция Германии: проверки подозрительных лиц были оправданы

Volkswagen наймет более 1000 IT-специалистов в свои лаборатории в Германии

Volkswagen наймет более 1000 IT-специалистов в свои лаборатории в Германии

В Германии соискатель убежища совершил самоподжог

В Германии соискатель убежища совершил самоподжог


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Mārupe, 2000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 44000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34600 EUR

reklama.vesti.lv

Настасья Самбурская похвасталась роскошным домом Showbiz

Настасья Самбурская похвасталась роскошным домом

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp Hi-Tech

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

Китайские археологи обнаружили меч возрастом 2,3 тысячи лет Hi-Tech

Китайские археологи обнаружили меч возрастом 2,3 тысячи лет

Тимати оригинально и необычно поздравил дочь с Новым годом Showbiz

Тимати оригинально и необычно поздравил дочь с Новым годом

Игривый лисенок с острова Русский стал звездой соцсетей Wo&Men

Игривый лисенок с острова Русский стал звездой соцсетей

Германия

TVNET спрашивает

Чем Вам запомнилась встреча Нового года? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
LIELO KLIENTU MENEDŽERIS/-E
LIELO KLIENTU MENEDŽERIS/-E
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 