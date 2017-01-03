В Украине наладят производство винтовки M-16

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Taisija Voroncova / Sputnik

В Украине будут производить американскую автоматическую винтовку М-16 модели WAC47. Об этом сообщил заместитель генерального директора по авиастроению и производству Укроборонпрома Владимир Коробов на брифинге во вторник, 3 января.

«У нас есть проект, в котором мы уже достаточно «глубоко» находимся – это производство винтовок М-16 на территории Украины. Мы начинаем этот проект, и мы его будем реализовывать. Надеюсь, что скоро перейдем к практической реализации. На сегодня мы подписываем все необходимые для этого документы», – сказал он, информирует пресс-служба Укроборонпрома.

Коробов добавил, что

запуск этого проекта в дальнейшем даст возможность перехода украинской армии и промышленности на стандарты НАТО.

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Производить стрелковое оружие по стандартам НАТО будет «дочка» концерна – Укроборонсервис совместно с американской компанией Aeroscraft.

В свою очередь глава Укроборонсервиса Сергей Микитюк добавил, что винтовка М-16 состоит на вооружении в 40 странах мира.

Видео:

Напомним, в октябре украино-британская компания Stiletto Systems Ltd рассекретила технические характеристики своей новейшей снайперской винтовкиSTL–016, которая в интернете получила прозвище «Армата-киллер».

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