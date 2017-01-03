В прошлом году снизилась активность самолетов РФ вблизи стран Балтии

Российские штурмовики Су-24
 

Российские штурмовики Су-24. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Литовские военные подсчитали количество вылетов летчиков ВВС НАТО для охраны воздушных границ прибалтийских государств от восточного соседа. Судя по опубликованной статистике, активность российских летчиков несколько снизилась.

«По данным, предоставленным Министерством обороны Литвы, в 2013 году истребители ВВС НАТО поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем 47 раз, в 2014 - 140 раз, в 2015 - около 160 раз, а в прошлом, 2016 году - около 110 раз», - приводит РИА «Новости» комментарий литовского военного ведомства.

Эти вылеты производились для сопровождения самолетов РФ, пролетавших близ границ Литвы, Латвии и Эстонии.

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Страны Прибалтики не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года, после их вступления в НАТО, охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты других государств, входящих в Североатлантический альянс.

«Пятого января к осуществлению миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии с территории Литвы приступят около 120 военнослужащих ВВС Нидерландов, прибывших с авиабаз Леуварден и Вокел», - говорится в сообщении Министерства обороны.

Ранее миссию воздушной полиции НАТО в Литве осуществляли четыре французских истребителя ВВС Mirage 2000. С базы в Эстонии также действуют германские истребители Eurofighter Typhoon.

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