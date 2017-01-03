Литва подтвердила размещение военного спецназа США

 

Фото: AP/Scanpix

Военнослужащие подразделений специального назначения США дислоцированы в Литве. Это подтвердила представитель Министерства обороны республики Аста Галдикайт, передает во вторник, 3 января, BNS.

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По ее словам, размещение спецназа — один из пунктов для долгосрочного и тесного сотрудничества с Вашингтоном. Оно необходимо для обеспечения безопасности республики, добавила Галдикайт.

Директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис в свою очередь заявил в парламенте, что

развертывание американских сил является ответом России.

Он также отметил, что «НАТО и другие страны не будут мириться с российской агрессией в регионе», отмечает издание.

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1 января газета The New York Times сообщала, что речь идет о дислокации в Литве нескольких десятков военных.

22 декабря 2016 года глава национального центра кибербезопасности при литовском министерстве обороны Римтаутас Черняускас заявил, что на правительственных компьютерах Литвы было обнаружено шпионское, предположительно, российское программное обеспечение.

В октябре того же года Москва пообещала ответить на отправку батальонов НАТО в Польшу и Прибалтику.

Как отмечалось, четыре усиленных многонациональных батальона должны появиться в регионе в начале 2017 года.

До этого президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что демонстрация военной мощи России в Прибалтике представляет угрозу не только для региона, но и для всей Европы.

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