Трамп потребовал от GM платить пошлины за машины мексиканской сборки

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал General Motors за то, что автопроизводитель собирает машины в Мексике, а затем беспошлинно ввозит их в США. Об этом Трамп написал в Twitter.

Речь идет о модели Chevy Cruz — компактном седане и хэтчбеке. «Производите ее в США или платите большие пограничные пошлины!» — потребовал избранный президент.

29 декабря Трамп назвал два правила, которым будет следовать его администрация, — «покупай американское» и «нанимай американцев».

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Выборы американского президента состоялись 8 ноября, победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. К исполнению своих обязанностей он приступит после инаугурации, намеченной на 20 января нынешнего года.

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