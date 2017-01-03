Литва отказалась выдавать России экс-директора антитеррористического центра Грузии

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Литовская Генпрокуратура решила отказать в выдаче гражданина Грузии, бывшего директора антитеррористического центра Зураба Майсурадзе,задержанного 3 декабря 2016 года в аэропорту Вильнюса на основании ордера Интерпола, сообщается во вторник, 3 января, на сайте прокуратуры Литвы. Майсурадзе, который в заявлении ведомства именуется «гражданином З.М.», признан преследуемым Москвой по политическим мотивам.

Постановление еще должен утвердить Вильнюсский окружной суд, куда материалы по этому делу будут переданы сегодня, уточняет ведомство.

Прокуратура, изучив собранный материал, пришла к выводу, что «просьба о выдаче в связи с уголовным делом была представлена по политическим мотивам и в связи с проводимой Российской Федерацией внешней политикой в отношении Грузии», говорится в сообщении ведомства.

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«Поэтому в соответствии с национальным законодательством Литовской Республики, требование Генпрокуратуры РФ не может быть удовлетворено»,

- добавили в Генпрокуратуре Литвы. В итоге надзор за Майсурадзе был отменен.

В заявлении говорится, что при рассмотрении просьбы иностранного государства об экстрадиции решение принимается без рассмотрения доказательств виновности. Согласно уголовному кодексу Литвы, ни литовец, ни иностранец не может быть выдан другому государству, если он преследуется за преступление по политическим мотивам.

Вильнюсский окружной суд 4 декабря удовлетворил просьбу прокуратуры о задержании Майсурадзе на 10 дней, 7 декабря исполняющий обязанности министра внутренних дел Литвы Томас Жилинскас сообщил, что задержанный решением литовского суда был отпущен под залог, и данных о его принадлежности к террористическим группировкам нет.

Как сообщает «Интерфакс», на допросе Майсурадзе дал разъяснения. «За короткий период поступила различная информация, которая позволила дать оценку ситуации. Прокурор принял решение заменить арест на другую меру пресечения», - заявил тогда журналистам представитель ведомства.


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