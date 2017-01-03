Названа дата первой пресс-конференции Трампа

Советник Дональда Трампа Келлиэн Конуэй заявила, что избранный президент США проведет первую большую пресс-конференцию 11 января. Об этом сообщила в интервью телеканалу CNN.

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«Насколько я знаю, пока что план такой. Таким образом, пресс-конференция будет на следующей неделе», - отметила Конуэй.



Как заявила сама помощница республиканца, изначально конференция была отложена до 11 января. Она добавила, все зависит от решения юристов и должностных лиц по нормативно-правовому надзору.



«Если юристы и должностные лица по нормативно-правовому надзору сочтут, что мы готовы, то мы будем придерживаться этой даты », - подчеркнула она.

Дата была согласована с избранным президентом США, как сообщила Келлиэн Конуэй.

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